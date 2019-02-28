Takım elbiseli, kravatlı simitçi

Bir simitçiye gittiğini ve simit satmak istediğini anlattığını belirten Berksun, "Simitleri aldım bir kahvehanenin önünde satmaya başladım. Fırınlardan büfelere simit götürüp sattım. Sonra beni simit arabasının başına yönlendirdiler. Ben, nerede çalışırsam çalışayım iş şartlarına göre elbisemi giyerim ama gelirken takım elbiseyle gelir, çıkarken yine takım elbiseyi giyer çıkarım." diye konuştu.

Berksun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bursa'ya taşınır taşınmaz bir iş aramaya başladığını ve bu sırada simitçilik yapma fikrinin aklına gediğini söyledi.

Yaklaşık 5 ay önce Bursa'ya gelen Berksun, her gün aynı yerde takım elbisesi, kravatı ve boyalı ayakkabıları ile simit arabasının başına geçerek, ekmek teknesini temizledikten sonra simitlerini sıralayıp satışa başlıyor. Önünden geçenlerin ilgisini çeken Berksun, kentte "kravatlı simitçi" olarak tanınıyor.

Takım elbiseli bir simitçinin herkesin ilgisini çektiğini aktaran Berksun, şunları kaydetti:

"Artık herkes, alışmaya başladı. Temiz bir görüntü oluyor. Ben de temizliği seven biriyim. Hayatı seviyorum. Böyle bir yolumuz var, gidiyoruz. Emekli oldum olalı aynı devlet kurumuna gidiyor gibi evden aynı şekilde çıkarım. Tıraşımı olurum, takım elbisemi giyerim. Emekli olduktan sonra İzmir'de taksicilik yaptım. Orada da aynıydım. Aslında topumun böyle şeylere ihtiyacı var. Burada simitleri bitiremezsem gidip kahvehanenin önünde takım elbiseyle simit satıyorum. Kahvehanelerde beni 'kravatlı simitçimiz' diye bekliyorlar. Başka simitçiden almıyorlar. Eldivenlerimi takıyorum, peçeteyle birlikte isteyene veriyorum."

- Takım elbiseyle işe gelen bulaşıkçı

Berksun, takım elbise ve kravatın kendisi için bir hayat felsefesi olduğunu dile getirdi.

Bursa'ya gelmeden önce Alanya'da bir otelde bulaşıkçılık yaptığını aktaran Berksun, "Otel sahibiyle bir anımız oldu. Patron beni gördüğünde, 'Hoşgeldiniz, günaydın beyefendi' dedi. 'Hoşbulduk' dedim. 'Bir arzunuz var mı' diye sordu. 'Efendim ben burada çalışıyorum' dedim. Beni takım elbiseyle görünce şaşırdı. Daha sonra beni çağırttı ve 'Artık mutfaktan sen sorumlusun' dedi." diye konuştu.