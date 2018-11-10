Takımı bu kez onsuz maça çıktı, gözyaşları sel 

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - BAHÇELİEVLER'de okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz'ün takımı bugün siyah formalarıyla saha çıktı. Takım arkadaşları "Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankart açarken, ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Bahçelievler'de önceki gün Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz (15) okul arkadaşı M.K tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. U15 futbolcusu Karagöz'ün takımı Erokspor bugünkü Kırıklareli maçına onsuz çıktı. Maç öncesi takım arkadaşları ve sporcular ölen arkadaşlarını andı. Anmaya katılmak için stada annesi Nurgüzel , babası Nihat, ablası Buse ve ağabeyi Anıl Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda yakını da katıldı.

SİYAH FORMA GİYDİLER

Takım arkadaşları Mert emre Karagöz'süz ilk maçlarına siyah formalarıyla çıktı. Sahaya ellerindeki "Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankartla çıkan takım arkadaşları ve rakip takım oyuncular maç öncesi saygı duruşundan bulundu.