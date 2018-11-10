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 Takımı bu kez onsuz maça çıktı, gözyaşları sel 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

 - BAHÇELİEVLER'de okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz'ün takımı bugün siyah formalarıyla saha çıktı.

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - BAHÇELİEVLER'de okul arkadaşı tarafından pompalı tüfekle sokak ortasında vurularak öldürülen Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz'ün takımı bugün siyah formalarıyla saha çıktı. Takım arkadaşları "Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankart açarken, ailesi ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü.

Bahçelievler'de önceki gün Erokspor U15 Futbolcusu Mert Emre Karagöz (15) okul arkadaşı M.K tarafından pompalı tüfekle öldürülmüş, M.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. U15 futbolcusu Karagöz'ün takımı Erokspor bugünkü Kırıklareli maçına onsuz çıktı. Maç öncesi takım arkadaşları ve sporcular ölen arkadaşlarını andı. Anmaya katılmak için stada annesi Nurgüzel , babası Nihat, ablası Buse ve ağabeyi Anıl Karagöz'ün yanı sıra çok sayıda yakını da katıldı.

SİYAH FORMA GİYDİLER

Takım arkadaşları Mert emre Karagöz'süz ilk maçlarına siyah formalarıyla çıktı. Sahaya ellerindeki "Seni hiç unutmayacağız Mert Emre Mekanın Cennet Olsun" yazılı pankartla çıkan takım arkadaşları ve rakip takım oyuncular maç öncesi saygı duruşundan bulundu.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Maçın başlamasıyla birlikte duygu dolu anlar yaşayan aile fertleri uzun süre gözyaşı döktü. Takım arkadaşları ve diğer sporcular tribünde bulunan ailenin yanına giderek taziyelerini iletti. Mert Emre'nin arkadaşlarını görünce duygularına hakim olamayan aile fertleri çocuklara sarılarak uzun süre ağladı. Bazı çocuklarında göz yaşı döktüğü görüldü. Anne Nurgüzel Karagöz maçı oğlunun takım eşofmanını giyerek seyretti. Oğlunun takımı sahaya çıkınca anne Nurgüzel Karagöz'ün feryatları herkesi duygulandırdı.

"BU POMPALIYI ONA KİM VERDİ"

Bir süre maçı seyreden aile daha sonra stattan ayrıldı. Abla Buse Karagöz , "Bu çocuk 15 yaşında. Bu pompalıyı ona kim verdi. Bu hapı ona kim verdi bu cesareti nereden aldı bu çocuk. Benim kardeşim birine vurmaya kıyamıyordu, bu çocuk pompalıyla vurdu nasıl yaptı bunu? Bu çocuk 3 gün eve gitmemiş hiç mi anası babası merak etmedi. Hiç mi demedin benim çocuğum nerede. Bunu mu beklemişler? Bizim canımız yandı. Ben dik duracağım ağlamayacağım ama cezasını çekecek. Bizden değil ama adalet verecek onun cezasını. Tek başına da değil tek yapamaz. Bu nasıl bir vicdan" diye konuştu.

Mert Emre'nin teyzesinin oğlu Koray Acarlı ise, "Görüntüleri de net izleyince 14-15 yaşındaki birinin ateş etmesine benzemediği kanaatindeyim. Daha önce kesinlikle silah eline almış. Bu olayı planlanmış bir olay olarak görüyoruz biz. adalete güveniyoruz. Savcılarımız işin peşindeler. Kelimeler kifayetsiz kalıyor. Şu an da konuşacak hiç bir şey yok bizim canımız gitti" dedi

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