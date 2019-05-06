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Takımları şampiyon oldu, ülkelerine dönecek para bulamadılar-2

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 17:30 | Son Güncelleme

SÜPER Amatör Lig Şampiyonu olan Diyarbakırspor'un Senegalli 2 genç futbolcusu, sezon bitmesine rağmen yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle ülkelerine dönemedi.

Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- SÜPER Amatör Lig Şampiyonu olan Diyarbakırspor'un Senegalli 2 genç futbolcusu, sezon bitmesine rağmen yaşadıkları maddi sıkıntılar nedeniyle ülkelerine dönemedi. Sezon boyunca ailelerine para gönderememekten yakınan 2 futbolcu, ülkelerine dönüp, ailelerini görmek istediklerini söyledi. Senegal'de Elite Food Clup'ta oynayan 19 yaşındaki stoper İbrahima Ciss ile 24 yaşındaki forvet Limane Badiane, Diyarbakır 1'inci Amatör Lig'de mücadele eden Diyarbakırspor'a transfer oldu. Yeşil- kırmızı formayla şampiyonluk yaşayan 2 Senegalli futbolcu, sezon bitmesine rağmen, kentten ayrılamadı. Maddi sıkıntılar ülkelerine dönemeyen futbolculara bir dönem Diyarbakırspor'a kulüp başkanlığı yapan iş insanı Mehmet İpek destek oldu. Kulübün yaşadığı maddi zorluklar nedeniyle para alamayan futbolcuları kendisine ait otelde misafir eden İpek, "Bu iki kardeşimiz çok sevdiğimiz Diyarbakırspor'u şampiyon yaptı. Ben de kendilerini otelimde ağırlıyorum. Bu çocuklar seneye de Diyarbakırspor'da oynayacak ve inşallah takımı Bölgesel Lig'e çıkartacaklar. Onlar burada kaldıkları sürece misafirlerim olacak. Bu kent bizim, bu takım bizim, amatörde de olsa sokakta da olsa bu takım bizim. Bütün idareci, futbolcu ve taraftar kardeşlerimizi kutluyorum. Senegalli futbolcuları ayrıca kutluyorum. Binlerce kilometre öteden gelerek, burada bizim için ter döktüler. Takımımızın bir yere gelmesi için büyük emek ve çaba sarf ettiler. Sağ olsunlar. Şimdi sıra biz de hepimizin görevimizi yapmamız lazım. Madem bunlar bize bir şampiyonluk tattırdı biz de herkesi yardıma davet ediyoruz" dedi. 'BİZDEN YARDIM BEKLEYEN AİLELERİMİZ VAR' Senegalli Limane Badiane, Diyarbakır'da forma giymekten mutlu olduğunu ancak ülkesindeki ailesini görmek istediğini ifade ederek, "Burada herkes bizi seviyor. Buraya geldiğimizde takımın süper amatöre lige yükseleceğini, bu şekilde hedeflerinin olduğunu söylediler. Biz de 'tamam' dedik. Ancak bizim Senegal'de ailelerimiz var. Biz Senegal'den buraya ailemize yardım etmek için geldik. Biz Diyarbakır'a yardım ettik, şimdi istiyoruz ki Diyarbakır da bize yardım etsin. Çünkü bizden yardım bekleyen ailelerimiz var. Gidip onları göremiyoruz bile" diye konuştu. 'İSTEĞİMİZ SADECE BİR MAAŞIMIZIN OLMASI' 7 aydır ailesini göremediğini söyleyen İbrahima Ciss da şunları söyledi: "Gelecek sezon Diyarbakırspor'da oynamak istiyorum. Diyarbakır'ı seviyorum. Fakat problemlerimiz var. Ailem var. 6- 7 aydır buradayım ve aileme para gönderemedim. Play-off maçlarında Diyarbakırspor'a büyük destek verdim, onların da bana destek vermesini bekliyorum. Eğer gelecek sene oynamamı istiyorlarsa Diyarbakır bana yardım etmeli, çok şey değil. İsteğimiz sadece bir maaşımızın olması ve gidip, ailemizi görebilmek." Limane Badiane ve İbrahima Ciss, aileleriyle sadece sosyal medya üzerinde görüşebildiklerini ifade etti.

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