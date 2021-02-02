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Takıntılı eski sevgili erkek arkadaşının ailesinin evini yakmaya çalıştı

02.02.2021 08:31 | Son Güncelleme:
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Denizli’de takıntılı genç kız, eski sevgilisinin ailesinin evine gelerek taş ile saldırdı.

Denizli’de takıntılı genç kız, eski sevgilisinin ailesinin evine gelerek taş ile saldırdı. Öfkesini alamayan genç kız, ailenin evini kundaklamaya çalışırken komşuların dışarı çıkmasıyla olay yerinden kaçtı. O sırada evde yalnız olan anne ise korkudan polis ekipleri gelene kadar dışarı çıkamadı.
Olay, Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir süre önce sevgili olan S.E. ve Mustafa Tekin aralarındaki anlaşmazlıktan dolayı ayrıldı. Ayrılmanın acısını atlatamayan takıntılı eski sevgili, bazı dönemlerde ayrıldığı sevgilisi evine gelerek camları kırdığı öğrenildi. Gece saatlerinde ise yine ailenin evine gelen takıntılı eski sevgili, eski erkek arkadaşının evine taşla saldırmaya başladı. O sırada evde yalnız olan anne Zeynep Tekin ise uykuda olduğu sırada sesleri duyarak uyandı. Korkudan dışarıya çıkamayan anne Tekin, çareyi polis ekiplerine ihbarda bulunarak aradı. O sırada öfkesini alamayan genç kız, yanında getirdiği yanıcı madde ile dolu şişeyi yakarak evin kapısına attı. Sesleri duyarak dışarıya çıkan vatandaşlar ise alevleri görerek, söndürmek için kapıya yöneldi. Komşuları gören genç kız ise olay yerinden kaçtı. Bölgeye sevk edilen ekipler ise çevrede takıntılı eski sevgiliyi arama çalışmaları başlattı.
“Keşke insan olsaydı da oğluma alsaydım”
Şikayetçi olduğunu ifade eden anne Zeynep Tekin, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Uyku sırasında gürültüye uyandığını korkudan dışarı çıkamadığını belirten anne Zeynep Tekin, “Tam uykuya dalacağım sırada bir gümbürtü duydum. Uyku sersemi uyandığımda birini bizim kapıya sertçe vurduğunu fark ettim. Sanki ev yıkılıyordu, öyle çok bağırdı ki dediklerini de anlayamadım. Korkumdan dışarıya çıkamadım. Evi yakmaya çalışmış. Ben onu görmedim. Korkumdan polisler gelene kadar dışarıya çıkmadım. Kız çok tehlikeli çok terbiyesiz. Çok kez bu şekilde kapıma dayandı. Oğlumla arkadaştı. Oğlum bıraktı diye yapıyor. Benim oğlum öyle olduğunu öğrenince iyice uzaklaştı. Zorla mı güzellik olacak. Keşke insan olsaydı da alsaydım” dedi.
“Ne olduğunu bilmediğimiz bir madde ile kapıyı yakmış”
Sesleri duyarak dışarı çıktığında alevleri fark ettiğini belirten komşu Zeynel Bakır, “Bir hanımefendi taksiden inerek direkt içeriye saldırmaya başladı. Önce kapıya taş attı. Daha sonra yangın çıkmaya başladı. Ne olduğunu bilmediğimiz bir madde ile kapıyı yakmış. Direkt su doldurmaya gittim. Yangını söndürmek istediğimizde baya zorlandık. Sonrasında direkt kaçtı” ifadelerini kullandı.

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