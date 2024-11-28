Takıntılı esnaf genç kızın kabusu oldu, 3 yıldır balkona bile çıkamaz hale geldi: "16 yaşımda başladı, hayatım karardı"

19 yaşındaki Sudenaz Genç, 3 yıldır Samsun'da takip ve tehdit altında yaşıyor. 16 yaşındayken üniversiteye hazırlık için gittiği kurs çevresindeki bir esnaf tarafından takibe alındığını ve rahatsız edildiğini söyleyen genç kız, bu yüzden okulu bile bırakmak zorunda kaldı.

"TAKİP EDİYOR, ARABASINA ALMAYA ÇALIŞTI"

"Takıntılı bir şekilde beni takip ediyordu. Dershaneyi bırakmak zorunda kaldım. Liseyi de son senemde açık liseye geçerek tamamladım. Beni arabasına almaya çalışıyor, tehdit ediyordu. Şikayette bulundum, ama yeterli delil sunamadığım için dava takipsizlikle sonuçlandı. Sonrasında takip ve tehditler devam etti." diyen genç kız, adeta isyan etti.

"TAŞINDIK AMA KURTULAMADIK"

Genç kız, başka bir mahalleye taşınmalarına rağmen C.T.’nin takibinden kurtulamadığını belirtti.

“Yeni adresimizi de öğrendi. Mahallemde beni izleyen araçlar görüyorum. Sürekli tehdit mesajları alıyorum. Ölmek istemiyorum. Bu süreçte hem psikolojik olarak yıprandım hem de hayatım alt üst oldu. Mahkeme iyi hal gerekçesiyle ceza indirimine gitti ve şahıs salıverildi. Ancak hapisten çıktıktan sonra daha da takıntılı hale geldi.”

ANNE: "KIZIM BALKONA ÇIKAMAZ HALE GELDİ"

Sudenaz’ın annesi L.G. de yaşanan olaylardan dolayı endişelerini dile getirdi:

“Tepecik Mahallesi’nde oturuyorduk. Kızımı takip etmesi ve eşinin darp etmesi sonucu davalar açıldı. Ancak yalancı şahitler ve iftiralarla bizi mahkemelerde uğraştırdılar. Balkonumuza bile çıkamıyoruz. Kızım dışarı çıktığında başına kötü bir şey gelecek korkusuyla yaşıyorum.”

"SOSYAL MEDYADA İFTİRA VE TEHDİTLER DEVAM EDİYOR"

Anne, sosyal medya üzerinden de hakaret ve tehdit içerikli paylaşımlar yapıldığını belirtti.

“Bu paylaşımlar nedeniyle karı-koca ceza aldı, ancak salıverildikten sonra yine uğraşmaya başladılar. Samsun’da huzurumuz kalmadı. Çocuklarımın geleceği mahvoldu. Yetkililerden yardım bekliyoruz.”

"CEZALAR YETERSİZ, CAYDIRICI OLMALI"

Sudenaz, yaşananlara rağmen yeterince caydırıcı cezaların verilmediğini ifade etti:

“Mahkeme iyi hal indirimi uyguladı. Ancak şahıs mahkeme çıkışında bile hakaret etmeye devam ediyor. Artık korkuyorum. Huzurlu bir hayat istiyorum.”

İDDİALARIN ODAĞINDAKİ C.T.’DEN AÇIKLAMA YOK

Takıntılı bir şekilde takip ettiği ve tehdit ettiği iddia edilen C.T., suçlamalar hakkında açıklama yapmayı reddetti.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır