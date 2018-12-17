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Takip edilen teröristler ateş açtı: 1 polis şehit 1 polis yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.12.2018 22:08 | Son Güncelleme

1 POLİS ŞEHİT OLDU Diyarbakır'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne getirildi.

1 POLİS ŞEHİT OLDU
Diyarbakır'ın Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaralanan 2 polis, olay yerinden helikopterle alınarak, Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne getirildi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da acil serviste tedaviye alınan yaralı polisleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ancak doktorların müdahale ettiği polislerden Nazım Tuncer, akşam saatlerinde kurtarılamayarak şehit oldu.
GÜVENLİK GÜÇLERİ BEYAZ ARACIN PEŞİNDE
Polis ve jandarma, içerisinden polislere ateş açıp kayıplara karışan beyaz renkli hafif ticari aracı bulmak için ortak operasyon başlattı. Araçtaki teröristlerin yakalanması için çevre kentler de uyarılarak önlem alınmaları istendi. Hastanede tedavisi süren diğer polis memurunun sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.
VALİLİK: OPERASYON KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR
Valilikten yapılan açıklamada, "Helikopterle Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alına kahraman polisimiz Nazım Tuncer yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan kahraman polisimize Allah’tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, meslektaşları ile yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır dileriz. Bölgede teröristlerin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce başlatılan ortak operasyon büyük bir kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
Evli ve 2 çocuk babası şehit polis Tuncer'in cenazesinin, memleketi Uşak'ta toprağa verileceği belirtildi.

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