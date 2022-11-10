HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doktoru takip edip sokak ortasında dövmüşlerdi! Sopa 'silah' sayıldı, istenen ceza belli oldu

Doktoru takip edip sokak ortasında dövmüşlerdi! Sopa 'silah' sayıldı, istenen ceza belli oldu

10.11.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Torbalı ilçesinde çalıştığı aile sağlığı merkezinde çıkan kavga sonrası "beyaz kod" veren aile hekimi Ekin Hürel Günay'ı olaydan 1,5 ay sonra takip edip sopayla darbettikleri gerekçesiyle tutuklanan 3 kardeş hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Doktorun darp edildiği 'sopa' ise iddianamede silah sayıldı. İşte detaylar...

Doktoru takip edip sokak ortasında dövmüşlerdi! Sopa 'silah' sayıldı, istenen ceza belli oldu

Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Ekim'de doktor Ekin Hürel Günay'ın üç kişi tarafından darbedilmesi olayına ilişkin soruşturmasını tamamladı.

Hazırlanan iddianamede, Ekin Hürel Günay'ın çalıştığı aile sağlığı merkezinde 22 Ağustos'ta kavga çıktığı ve bu kavganın ardından doktorun sanıklardan S.A. hakkında "beyaz kod" verdiği belirtildi.

11

Günay'a bu olay nedeniyle husumet besleyen S.A. (28) ile ağabeyleri F.A. (29) ve S.A'nın (37), 7 Ekim'de bir süre takip ettikleri Günay'ı sopayla darbettikleri kaydedildi.

Olayda kullanılan "sopa"nın silah olarak nitelendirildiği iddianamede, sanıkların "kamu görevlisine karşı silahla, kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3'er aydan 6 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianame, Torbalı 3. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

12

OLAYIN GEÇMİŞİ

Torbalı 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde 22 Ağustos'ta çıkan kavgada, doktor Ekin Hürel Günay, S.A. hakkında "beyaz kod" vermişti. Günay, bu olaydan 1,5 ay sonra mesai sonrası kendisini takip eden 3 kişinin sopalı saldırısına uğramış, yaralanan Günay, Torbalı'daki hastanede yapılan müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

13

Yapılan araştırmada şüphelilerin, hakkında "beyaz kod" verilen S.A. ile ağabeyleri F.A. ve S.A. olduğu tespit edilmiş, gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanmıştı.

Sokak ortasında doktoru dövdüler, savunmaları 'pes' dedirtti! Sokak ortasında doktoru dövdüler, savunmaları 'pes' dedirtti!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacakBu tarihlere dikkat! Rusya'dan geliyor: Çok sert olacak
Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı! Putin'den 'eş cinsel ilişkiler' kararı!
Facia adeta "Geliyorum" demiş! Tam 355 alarm...Facia adeta "Geliyorum" demiş! Tam 355 alarm...
Anahtar Kelimeler:
Doktor İzmir darp

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden'dan adaylık açıklaması! 2024 başkanlık seçimlerinde...

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

Müge Anlı'nın bile nutku tutuldu! "Kocamı çiviledim"

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

72'lik Abdi Amca yıkıldı! 'Birincisi kocam, ikincisi sen dedi'

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Parasını yatıran şokta! Sert çakıldı...

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Hastalık her geçen gün yayılıyor! Koronavirüsü solladı

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler!

İlginizi Çekebilir

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Büyüyen tehlike evlere sızdı! Tedavisi imkansıza yakın

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Boğa burcunda ay tutulması var! Burçları zorlu günler bekliyor

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Kalitesiyle öne çıkan kabanlarda büyük indirim! Sıcacık ve konforlu bir kış için olmazsa olmaz...

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Çırılçıplak soyunup bir gemiye bindiler! Şehir turları olay oldu

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Güzel DJ isyan etti! “Dekoltemden tutun aptal olduğuma kadar...”

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Flaş fırsat: Sony kulaklıkta 500 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.