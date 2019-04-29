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Takip ettiği kadına cinsel organını göstermişti! O tacizci yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 08:43 | Son Güncelleme

Sultangazi'de özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye, cinsel organını göstererek taciz eden şüpheli Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin polise yakalanmamak için sakallarını kestiği ve Bursa'da yaşayan amcasının evine kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi.

Takip ettiği kadına cinsel organını göstermişti! O tacizci yakalandı

Sultangazi'de kimliği belirsiz bir kişi 24 Nisan'da özel bir diş kliniğinde çalışan G.Y.'ye (23) takip ettiği sırada cinsel organını göstererek taciz etti. Çantasından cep telefonunu çıkaran genç kadın bir yandan hızlı adımlarla yürürken, bir yandan da kendisini taciz eden kişiyi kameraya kaydetti. Genç kadın tacizciden şikayetçi oldu. Kadının şikayeti üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelinin F.A.İ. olduğunu kadının çektiği görüntüler ve güvenlik kamera görüntülerinden belirledi.

TANINMAMAK İÇİN SAKALLARINI KESMİŞ

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 Nisan'da şüphelinin Bursa Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirleyerek baskın düzenledi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan F.A.İ.'nin taciz konusunu gerçekleştirdiğini kabul ettiği, tanınmamak için sakallarını kestiğini ve Bursa'da yaşayan amcasının yanına kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekipleri F.A.İ.'yi İstanbul'a getirerek Gaziosmanpaşa Adliyesine sevk etti. Şüpheli F.A.İ. çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

taciz

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sultangazi istanbul taciz

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