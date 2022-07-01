Takip sırasında kaza yapan husumetli aileler arasında silahlı çatışma: 3 yaralı

Şanlıurfa'daki olay dün akşam saatlerinde Birecik- Nizip karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep'ten dönen İbrahim S.'nin kullandığı otomobil, Birecik ilçe girişinde daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle husumetli oldukları başka bir ailenin fertlerince kullanılan aracın çarpmasıyla durduruldu.

AİLELER ARASINDA SİLAHLI ÇATIŞMA ÇIKTI

Araçtan inen İbrahim S. ve yanında bulunan Arap S. ile diğer aile mensupları arasında silahlı çatışma çıktı.

Tüfek ve tabancalardan çıkan kurşun ve saçmaların isabet ettiği; İbrahim S., Arap S. ve Adil Y. yaralandı.

Kavgayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler, yaralanan 3 kişiyi Gaziantep ve Birecik'teki hastanelere kaldırdı. (DHA)





