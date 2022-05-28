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Takipçi sayısını arttırmak istedi! Hayranlarına teşekkür etmek için seks çekilişi yapacağını açıkladı

28.05.2022 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadan yaptığı erotik paylaşımlarla kısa sürede popüler olmayı başaran Mimi Bolivya, takipçi sayısını arttırmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kendisini takip eden hayranlarına teşekkür etmek istediğini dile getiren Bolivya, bir seks çekilişi düzenleyeceğini duyurdu.

Takipçi sayısını arttırmak istedi! Hayranlarına teşekkür etmek için seks çekilişi yapacağını açıkladı

Sosyal medya fenomenlerinin takipçi sayısını arttırmak ve hayranlarıyla aralarındaki iletişimi güçlendirmek için çekiliş sık başvurdukları yöntemlerden biridir. Ancak Amerika’da yaşayan 33 yaşındaki yetişkin film yıldızı Mimi Bolivya, kendi sosyal medya hesabından düzenlediği çekilişle sınırları zorladı. Hayranlarına teşekkür etmek istediğini dile getiren Bolivya, “Seks gecesi için bir randevu çeki verdim. Bunun aldığım tüm destek için teşekkür etmenin bir yolu olduğunu düşündüm” dedi.

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“GERÇEKTEN HARİKAYDI”

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda seks çekilişi için katılımın yoğun olduğundan söz eden Bolivya, “Çekilişe katılanların %85’i erkek ve sadece %15’i kadındı. Katılan çok kişi vardı ve bu gerçekten harikaydı” diye konuştu.

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Kısa süre önce Victor Ferraz ile evlenen Bolivya, eşiyle evliliklerinin daha heyecanlı hale gelmesi için çeşitli yerlerde cinsel ilişkiye girdiğini açıklamıştı. Dünyanın pek çok noktasında cinsel ilişkiye girdiğini itiraf eden Bolivya, seyahatleri için 80 bin sterlin ( yaklaşık 1 milyon 638 bin TL) harcadığını söylemişti.

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sosyal medya
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