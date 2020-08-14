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Takipçilerini memnun etmek için her gün 10 bin kalori alıyor

İLGİNÇ HABERLER  | 14.08.2020 09:16 | Son Güncelleme

227 kg ağırlığındaki adam, OnlyFans takipçilerini memnun etmek için her gün 10 bin kalorinin üzerinde tüketiyor.

Takipçilerini memnun etmek için her gün 10 bin kalori alıyor

44 yaşındaki Gainer Bull 20 yıl önce kilo almaya başladığında 81 kg ağırlığındaydı. O günlerde ‘yağ fetişizmi’ topluluğunun bir üyesi olan Bull’un kilosu da artmaya başladı.

Gerçek adı Bryan olan Gainer Bull, kendisini ‘erotik kilo alma’ adlı alt kültüre ait biri olarak nitelendiriyor. Bu alt kültür, kilo almaktan hoşlanıyor.

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Oldukça erken yaşta kilo almaya başlayan Bryan, Metro’ya yaptığı açıklamada “Beni kilo almaya iten özel bir şey yok. Çocukken, altı yaşındayken abartılı vücutlar ilgimi çekiyordu. Kaslı ve göbekli karakterlerin olduğu çizgi filmler izlemeyi sevdiğimi hatırlıyorum. Gençken spora başladım ve 20’li yaşlarımın başında midemi büyütmek için çalıştım” dedi.

Ancak Bryan, sıra dışı beslenme düzenini finanse etmenin bir yolunu bulmak zorundaydı ve bu nedenle kendisine bir OnlyFans hesabı oluşturmaya karar verdi.

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Bryan, kendisine yemek yemesi için ödeme yapan kaç kişi olduğunu açıklamasa da “Takipçilerim, ne kadar çok abonem olursa o kadar çok kilo alacağımı biliyor. Bugünlerde günde 10 bin kalori tüketiyorum” dedi.

Kilo almanın da çalışma gerektirdiğini söyleyen Bryan “Bu kiloyu almak kolay değil. Her zaman zorlu bir savaş oldu. Kilo arttıkça savaş da büyüyor” dedi.

Bryan “Kilo alımını ve alma kapasitemi artırmak yıllarımı aldı. Ancak bu günlerde yalnızca düzenli yemekle devam edebiliyorum” dedi.

Ekstrem ölçülerde bir vücuda sahip olmanın risk olduğunu söyleyen Bryan “Besin ve fast food arasında denge kuruyorum. Çok fazla sebze ve meyve yiyorum. Spor salonunda beni aktif tutacak proteinli besinler yiyorum. Bu zor bir mücadele; ama benim gibi bir dev olmanın getirdiği riskleri anlamak önemli. Beni teşvik eden ve isteklerimi anlayan insanlar olması gerçekten harika” dedi.


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