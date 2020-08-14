Takipçilerini memnun etmek için her gün 10 bin kalori alıyor

44 yaşındaki Gainer Bull 20 yıl önce kilo almaya başladığında 81 kg ağırlığındaydı. O günlerde ‘yağ fetişizmi’ topluluğunun bir üyesi olan Bull’un kilosu da artmaya başladı.

Gerçek adı Bryan olan Gainer Bull, kendisini ‘erotik kilo alma’ adlı alt kültüre ait biri olarak nitelendiriyor. Bu alt kültür, kilo almaktan hoşlanıyor.

Oldukça erken yaşta kilo almaya başlayan Bryan, Metro’ya yaptığı açıklamada “Beni kilo almaya iten özel bir şey yok. Çocukken, altı yaşındayken abartılı vücutlar ilgimi çekiyordu. Kaslı ve göbekli karakterlerin olduğu çizgi filmler izlemeyi sevdiğimi hatırlıyorum. Gençken spora başladım ve 20’li yaşlarımın başında midemi büyütmek için çalıştım” dedi.

Ancak Bryan, sıra dışı beslenme düzenini finanse etmenin bir yolunu bulmak zorundaydı ve bu nedenle kendisine bir OnlyFans hesabı oluşturmaya karar verdi.

Bryan, kendisine yemek yemesi için ödeme yapan kaç kişi olduğunu açıklamasa da “Takipçilerim, ne kadar çok abonem olursa o kadar çok kilo alacağımı biliyor. Bugünlerde günde 10 bin kalori tüketiyorum” dedi.