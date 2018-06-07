Takipçisinin yorumu Çağla Şıkel'i kızdırdı!

Çağla Şıkel,"Biraz kilo alın. İskelet gibi de olmaz!" tavsiyesinde bulunan takipçisine kızdı

Ünlü isimlerin sosyal medyada girdiği ilginç diyaloglar

1 / 58 Çağla Şıkel fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı. Bir takipçisi son dönemde hızla zayıflayan Çağla Şıkel'e "Biraz kilo alın. İskelet gibi de olmaz!" tavsiyesinde bulundu.

2 / 58 Çağla Şıkel'den takipçisine yanıt gecikmedi. "Seval Hanım ben alamıyorum. Benim yerime siz alsanız?"

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4 / 58 Sosyal medyadan bir türlü vazgeçemeyen ünlü isimler kendilerine gelen kötü eleştirilere de övgülere de kayıtsız kalamıyor... Ünlülerin takipçileriyle yaşadıkları ilginç diyalogları 'yorum ifşa' derledi. İşte onlardan bazıları...

5 / 58 Pınar Altuğ, Instagram hesabından 'Canımın içi koca, iyi ki doğmuşsun, iyi ki hayatıma girmişsin. Beraber daha çok uzun yıllarımız olsun. Seni çok seviyorum.' notuyla Yağmur Atacan'ın fotoğrafını paylaştı.

6 / 58 Bir takipçisi fotoğrafın altına 'Sanki üniversiteye giden oğlunmuş gibi Pınar Hanım' yorumunu yaptı.

7 / 58 Pınar Altuğ'dan ise yanıt gecikmedi: "Peki bundan size ne"

8 / 58 Pınar Altuğ 43, Yağmur Atacan 35 yaşında. 2008'de evlenen çiftin bir de kızları var...

9 / 58 Demet Akalın dün Bayrampaşa'daki Çevik Kuvvet ekiplerine moral vermek için sahne aldı. Etkinlikten bir fotoğraf paylaşan ünlü şarkıcı altına; 'Bayrampaşa Çevik Kuvvet moral gecesi... Seviyorum memleket için nöbet tutanı' mesajını yazdı. Akalın'ın sahne kıyafeti bazı takipçileri tarafından eleştirildi.

10 / 58 Bayrampaşa’daki Çevik Kuvvet’e moral gecesinde sahne alan Demet Akalın “Kıyafetine biraz özenseydin” diyen takipçisine şu yanıtı verdi:

11 / 58 “Üstümdeki eşofman Gucci, tişörtüm Louis Vuitton. Aldın mı ağzının payını? En pahalı sahne kıyafeti. Beni çağırdıklarında soğuk, yağmur dinlemeden koştum. Sana ne ya sana ne! Millet deli gibi eğlendi. Zıpladık oh olsun!”

12 / 58 Engin Altan Düzyatan ve oyuncu sevgilisi Özge Özpirinçci'nin beş yıllık birlikteliğin ardından evlenmeleri beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılmıştı.

13 / 58 Ayrılığın ardından yeni bir aşka yelken açan Engin Altan Düzyatan 2014 yılında Neslişah Alkoçlar ile nikâh masasına oturmuştu.

14 / 58 Engin Altan Düzyatan’ın eşi Neslişah Alkoçlar Düzyatan katıldığı bir düğünden fotoğrafını sosyal medyada paylaşıp altına ‘her kocanın kaderi güzel bir kare yakalamak’ mesajını yazdı.

15 / 58 Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa bazı takipçiler tarafından olumsuz eleştiriler de yapıldı. Bir takipçisi ‘Ya o değil de Özge gibi dünya doğalı bir kadından sonra senin gibi bir kadınla olması çok acayip ve çok tutarsız’ mesajını yazınca Neslişah Alkoçlar’ı çok kızdırdı.

16 / 58 Alkoçlar, kötü yorumda bulunan takipçisine şu sözlerle yanıt verdi; ‘Çocuğunuz adına üzülüyorum böyle bir annesi var, ne üzücü… Allah kalp güzelliği versin. Kaldı ki bana bu kadar değer verip sinir olmanıza rağmen takip etmeniz beni çok gururlandırdı. Maşallah çok tutarlısınız…’

17 / 58 Bengü, “Geçmiş Olsun” şarkısına klip çekti ve klipte saçlarını tepeden topladı. Ünlü şarkıcı yeni imajıyla Jennifer Lopez’e benzetildi. Bengü'nün ve Jennifer Lopez'in fotoğrafı sosyal medyada 'Bengü mü, Jennifer mı?' diye karşılaştırılınca olay oldu.

18 / 58 Bir sosyal medya kullanıcı fotoğrafın altına hakaret içeren yorum yazınca ünlü şarkıcı Bengü'den cevap gecikmedi.

19 / 58 Hakarete sessiz kalmayan Bengü “Biraz terbiye güzel kardeşim.” yazdı. Sosyal medya kullanıcısı çirkin söylemlerinden vazgeçmeyip; “Vay ağrına mı gitti kıyamam. Ama üzgünüm o saç stili sana hiç yakışmadı.” cevabını verdi.

20 / 58 Konun sosyal medyada daha fazla uzamasını istemeyen Bengü; “Mahkemede anlatırsın artık yakıştı mı yakışmadı mı aldık kayıtlarını sevgiler.” yorumunda bulundu.

21 / 58 Şahan Gökbakar'ın yeni filmi 'Kayhan' vizyona girdi. Filmi izleyen bir sosyal medya kullanıcısı ünlü komedyene 'Abi film gerçekten çok vasat. 11 liramı geri ver lütfen!' mesajını gönderdi.

22 / 58 Şahan Gökbakar'dan ise yanıt gecikmedi: "Bilet ödemelerini zafer Algöz abin yapıyor, onu ara"

23 / 58 NE OLMUŞTU? Ayça Tekindor da sosyal medya hesabından Arif v 216 filmi için, ‘Muhtemelen hayatımda izlediğim en kötü film Arif v 216. Gerçekten şaşırdım’ demiş, filmin oyuncularından Zafer Algöz ise "IBAN gönder, paranı geri göndereyim" karşılığını vermişti.

24 / 58 Ünlü model Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Metin Hara " Kadınları tavlama diye bir kitap yaz, milyonlar satmazsa adam değilim" yazan takipçisine ayar verdi.

25 / 58 İşte Hara'nın takipçisine verdiği yanıt: "Bu konu başlığı benim ne yaşam felsefeme ne de verdiğim mesaja uygun değildir güzel dostum. Ama hepimizin birlikte atabileceği adımlar, emek vermesi gereken alanlar var diye düşünüyorum. Erkekler: Kadınları "tavlanacak" mahluklar olarak görmek yerine kendimizi aşka layık olmaya adamak ilk adım olabilir... Kadınlar: Birbirlerine kadınlıkları üzerinden zorbalık yapmayı bırakabilir. Bu şekilde hep birlikte kadınlara "sahip olmak" yerine toplumsal olarak kadına şiddeti azaltmaya emek verebiliriz. Sevgiler dostum... "

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27 / 58 Grammy ödülleri sahiplerini buldu. Beyonce, geceye eşi Jay-Z ile birlikte katıldı. Tören öncesi poz veren ikilinin fotoğrafları bir moda sayfasında paylaşıldı ve takipçilere "Şöyle özgüvenli, seksi ve şık görünen bir ünlü çiftimiz var mı acaba bizim? Sizin varsa alırım cevaplarınızı" diye soruldu...

28 / 58 Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: "İstediği kadar cool olsun. '9 yıldır aldatıyorum' dedi adam yaa!"

29 / 58 Bir takipçisi oyuncu Sinan Çalışkanoğlu'ndan cep telefonu istedi, ünlü oyuncu takipçisinin mesajını paylaşıp 'Böyle dangalak bir nesil var işte' dedi.

30 / 58 Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu kendisine gelen bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Bir takipçisi ‘Merhaba Sinan abi, sizi çok seviyorum. Abi, sizden bir isteğim var. Benim Iphone 7 hayalim var. Abicim, maddi sıkıntılar nedeniyle alamıyorum. Sizin için küçük bir şey ama benim için çok büyük… Sizden ricam, bana bir tane hediye alabilir misiniz? Gerçekten çok mutlu olurum’ sözleriyle ünlü oyuncudan cep telefonu istedi.

31 / 58 Takipçisinin mesajını hikâye bölümünden ‘Böyle bir nesil var işte. Iphone7 hayali kuran dangalak nesil!’ sözleriyle paylaşan ünlü oyuncuya tepki geldi. Mesajı gönderen kişinin de hata yaptığını belirten bazı sosyal medya kullanıcıları Sinan Çalışkanoğlu’na ‘yine de böyle bir cevap vermemeliydiniz’ sözleriyle tepki gösterdi.Oyuncu paylaşımını sildi.

32 / 58 Sinan Çalışkanoğlu, eleştirilerin ardından yine sosyal medya hesabında konuyla ilgili bir açıklama yayınladı: "Bunu yapmak zorunda olduğum için bu postu paylaşıyorum. Öncelikle sözüm bir çocuğun hayalleriyle oynadığımı söyleyen insanlara; bir çocuğun yazdıklarını paylaşacak kadar vicdansız birisi değilim. 40 yaşındayım. Bana 35 yaşında birisi de 'abi' diyor. Bu kişi çocuk değildir, rencide etmemek için bütün hesap bilgilerini ve profilini karaladım. O mesaj üzerinden yaptığım hazırcı, maddiyatçı, statükocu zihniyete bir göndermeydi! Daha önce kitap, kışlık ayakkabı, mont yardımı yaptığım bir sürü insan geldi aklıma ve hamburgercide çalışıp bir yandan da tiyatro eğitimi almaya çalışan kendimin 25 yasında ki hali... Bu paylaşımı o yüzden yaptım. Pişman da değilim. Kimseden de özür dilemeyeceğim. Ben inandığımı söyledim. Bana hakaret edip hem dm'den, hem yorumlardan annemden girip ejdadımdan çıkan insanları da Allah’a havale ediyorum saygılar, sevgiler..."

33 / 58 Seçkin Piriler-Kıvılcım Ural-Kaan Tangöze üçgeninde yaşananlar uzun süre magazin gündemini meşgul etmişti. Kıvılcım Ural, sosyal medya hesabından; "Yaranmaya, iyi görünmeye çalışma anlamına gelen Arapça sözcük. Müdana etmemek deyimi ise kendini borçlu hissedecek duruma düşürmemek, kendi ayakları üstünde durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetmemek anlamlarına gelir" yazılı bir görsel paylaştı ve "Müdanam yok, anladın mı" mesajını ekledi.

34 / 58 Ural'ın paylaşımına bir takipçisinden; "Yaw he he, zavallı yaratık seni. Senin yüzünden Duman'dan soğudum" yorumu geldi. 27 yaşındaki şarkıcı ise "Duman da bayılıyor sana. Çok ağlıyor sen yoksun diye" karşılığını verdi.

35 / 58 Survivor 2018'in kadrosu netleşti. Adaya gidecek olan isimler birer birer açıklandı. Ünlüler takımında ter dökecek isimlerden biri de Hakan Hatipoğlu oldu. İkinci kez adaya gidecek olan Hatipoğlu, eski bir fotoğrafını 'Survivor 2018... 10 Şubat az kaldı...' notu ile Instagram'da paylaştı.

36 / 58 Bir takipçisi fotoğrafın altına "Gidip geri dönersin" notunu düştü. Sinirlenen Hakan Hatipoğlu ise "Çok beklersin" sözleriyle karşılık verdi...

37 / 58 Acun Ilıcalı, eşi Şeyma Subaşı ile Euroleague finaline çekildiği fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı...

38 / 58 Fotoğrafı beğenmeyen Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın paylaşımının altına "Keşke paylaşmadan önce benim de nasıl çıktığıma baksaydın..." notunu düştü.

39 / 58 Çağatay Ulusoy'un Instagram'da paylaştığı fotoğraf eski partneri Hazal Kaya'yı güldürdü.

40 / 58 Kaya, UlusoY'un "Saul Hudson (slash)" notuyla yayınladığı fotoğrafa şu yorumu yaptı: "Ahahahaha ay allah seni kahretmesin ya... Gözlerim kanadı, yazıklar olsun ya..."

41 / 58 Jason Statham'a olan hayranlığı bilinen Ezgi Mola, ünlü oyuncuyu Instagram'da takip ediyor ve neredeyse her paylaşımına bir yorum yazıyor.

42 / 58 Mola, son olarak Jeson Statham'ın siyah beyaz bir fotoğrafının altına "Kim üzdü benim paşamı"notunu düştü. Ezgi Mola'nın yorumu 'Yorum İfşa'dan kaçmadı...

43 / 58 Serel Yereli'nin 'yetimler takipleşiyor' hashtag'i ile paylaştığı fotoğraf genç oyuncunun takipçisini kızdırdı.

44 / 58 Yereli, kendisini 'Yetimler takipleşiyor.. Epey güzel bir mizah olmuş, gerçekten' sözleriyle eleştiren takipçisine oldukça sert bir yanıt verdi. "Gerizekalı mizah bizim sanane! İkimizin de babası aynı zamanda öldü, beraber atlattık bu durumları... İkimiz de yetimiz! Esprisini de yaparım sanane!"

45 / 58 Serel Yereli'nin sözlerinin altında kalmayan takipçisi ise genç oyuncuya 'büyü artık' önerisinde bulundu...

46 / 58 "Özenle seçilmiş kelimler, büyümeyi dene. Olmadı sadece olgunlaş... sosyal medyada marjinal pozlar vermek yerine, insanlarla iletişimini iyileştirerek kendini insanlara anlatmaya çalış. Çocuklaşmak ve çocuk kalmak aynı şey değil"

47 / 58 Serel Yereli kısa bir süre sonra fotoğrafını yorumlara kapattı!

48 / 58 Oyuncu Deniz Çakır saçlarına Afrika örgüsü yaptırdı, fotoğrafını da Instagram sayfasında paylaştı.

49 / 58 Bir takipçisi Çakır'ın paylaşımına 'Kızın ölmüş. Allah rahmet eylesin. Sen burada saçını, elbiseni gösteriyorsun. Hiç yakıştıramadım Deniz Abla' diyerek tepki gösterdi. Çakır'dan ise yanıt gecikmedi: "Bir doktora mı görünseniz?'

50 / 58 *Deniz Çakır'ın başrolünü Oktay Kaynarca ile paylaştığı 'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinde kızı Zeynep vurularak ölmüştü...

51 / 58 Takipçilerine verdiği yanıtlarla sık sık gündem olan Demet Akalın, geleneği bozmadı ve ilginç diyaloglara bir yenisini daha ekledi.

52 / 58 Akalın, kızı Hira ile yer aldığı 'makyajsız' fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir takipçisi ise fotoğrafın altına 'Artık makyajsız çıkma sen, çok çirkinsin' yorumunda bulundu. Demet Akalın'dan ise yanıt gecikmedi: Allah herkese çirkin şansı versin, amin...

53 / 58 Pınar Altuğ, Bodrum tatili sırasında teknede köpeğiyle çekilen fotoğrafını Instagram'da paylaştı. Bir takipçisi fotoğrafın altına "Vatan'ın acısını ne çabuk unuttun" notunu düştü. Ünlü oyuncu takipçisine "Acı ve yas göstermelik bir şey değildir. Hayat devam eder ama ara ara kalbiniz sızlar" diyerek karşılık verdi.

54 / 58 Pınar Altuğ, başka bir takipçisinin "Tırnaklar ojeli, saçlar açık Vatan Şaşmaz'ın cenazesine geldi. Fotoğraf koysa ne olacak" sözlerine ise sert çıktı: "Ben cenazeye namaz kılmaya değil arkadaşıma veda etmeye gittim. Ne giydiğimin ne yaptığımın hesabını kimseye vermem.siz kim olarak bu yorumu yapabiliyorsunuz onu da merak ettim! Beni sevmiyor, beğenmiyor olabilirsiniz. Ona da saygı duyarım ama ozaman da sayfamda işiniz ne diye sorarım! Malum şahsi sayfam... Bu arada üzüntü göstermelik değildir, kalpte yaşanır..."

55 / 58 DUYGU ÖZASLAN

56 / 58 ÖYKÜ SERTEL

57 / 58 DANLA BİLİC