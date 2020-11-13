Takipsizlik kararı nedir? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir?

Günümüzdeki internet kullanıcılığının artmasıyla beraber artık her türlü merak edilen sorunun cevabını kolayca bulmak mümkün. Adli terim olarak en çok rastlanılan Takipsizlik kararı ne demek de bu merak edilen şeylerden biri. Takipsizlik kararı nedir sorusuna bu yazımızda yanıt bulabilirsiniz.

Takipsizlik Kararı Nedir?

Adli terimlerin en çok duyulanların başında gelen takipsizlik kararıdır. Hukuki olan bu terim diğer bir deyişle kovuşturmaya gerek olmaması olarak da beyan edilebilir. Her iki kullanımını da duymuş, anlamlarının farklı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz fakat bahsi geçen iki terim de aynı anlama gelen bir durum için kullanılır. Karar, Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen bir soruşturma sonunda şüpheli şahsa dair yeterli delil bulunmaması halinde verilen ve bu nedenle ceza mahkemesinde kamu davası açılmasına gerek duyulmadığını ifade eden karardır.

Takipsizlik Kararı Nasıl Verilir?

Takipsizlik kararı ne demek sorusundan sonra en çok merak edilen ve konuya dair bilinmesi gereken bir diğer mesele ise; bu kararın hangi durumlara dayanarak verildiğidir. Savcılık soruşturması dahilinde suçun işlenip işlenmediğini anlamak ve bir sonraki adımları buna göre doğru bir şekilde atmak adına toplanan her türlü delil derlemesinden sonra bu delillerin yeterli olmaması halinde soruşturma sonlandırılır. Delil yetersizliği bu kararın alınmasında rol oynayan temel maddelerinden bir tanesidir. Kararın alınmasında rol oynayan diğer maddeler ise şöyle sıralanabilir;