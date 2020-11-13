Takipsizlik kararı nedir? Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir?

Günümüzdeki internet kullanıcılığının artmasıyla beraber artık her türlü merak edilen sorunun cevabını kolayca bulmak mümkün. Adli terim olarak en çok rastlanılan Takipsizlik kararı ne demek de bu merak edilen şeylerden biri. Takipsizlik kararı nedir sorusuna bu yazımızda yanıt bulabilirsiniz.
Adli terimlerin en çok duyulanların başında gelen takipsizlik kararıdır. Hukuki olan bu terim diğer bir deyişle kovuşturmaya gerek olmaması olarak da beyan edilebilir. Her iki kullanımını da duymuş, anlamlarının farklı olduğunu düşünmüş olabilirsiniz fakat bahsi geçen iki terim de aynı anlama gelen bir durum için kullanılır. Karar, Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen bir soruşturma sonunda şüpheli şahsa dair yeterli delil bulunmaması halinde verilen ve bu nedenle ceza mahkemesinde kamu davası açılmasına gerek duyulmadığını ifade eden karardır.
Takipsizlik kararı ne demek sorusundan sonra en çok merak edilen ve konuya dair bilinmesi gereken bir diğer mesele ise; bu kararın hangi durumlara dayanarak verildiğidir. Savcılık soruşturması dahilinde suçun işlenip işlenmediğini anlamak ve bir sonraki adımları buna göre doğru bir şekilde atmak adına toplanan her türlü delil derlemesinden sonra bu delillerin yeterli olmaması halinde soruşturma sonlandırılır. Delil yetersizliği bu kararın alınmasında rol oynayan temel maddelerinden bir tanesidir. Kararın alınmasında rol oynayan diğer maddeler ise şöyle sıralanabilir;
Yeterli delil bulunamaması halinde sonlandırılmaya gidilen bir soruşturmanın ardından alınan bu karar; ifadeleri alınmış, suçtan zarar gören kişi veya şüpheliye bildirilmelidir. Takipsizlik kararı neticesinde davayı açan kişiye itiraz hakkı, bu hakkın süresi ve takipsizlik kararına itiraz dilekçesi ile beraber başvurabileceği mercii gösterilmelidir. Alınan kararın itiraz süresi genellikle şikayeti sunarak soruşturmayı başlatan kişiye tebliğ edildiği tarihten başlayarak 15 gün olarak tanımlanır. Kişi, bu 15 gün içerisinde gerekli kuruma itiraz dilekçesi ile başvuru yapabilir. Bu itiraz başvurusunun ardından bir üst kurul olan sulh ceza hakimliği itirazı geçerli bulur ise; soruşturma tekrardan başlatılabilir.
Kavuşturmaya yer olmadığına dair verilen bir karar sonucunda, davayı açan kişi bir itiraz dilekçesi vererek davayı sulh ceza hakimliğine iletebilir ve davanın devam etmesini talep edebilir. Bu durum takipsizlik kararına itiraz olarak adlandırılır ve her vatandaşın hukuki bir hakkıdır. İtirazın geçerli sayıldığı süre, kararın davacıya bildirildiği günden itibaren 15 gündür. 15 gün içinde kararı veren Cumhuriyet savcısının görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu sulh ceza hakimliğine itirazını iletebilir. 15 gün içerisinde yerini bulmayan itirazlar geçersiz sayılacağından takipsizlik kararı davanın kesin sonucu olarak kabul edilir. İtirazın ardından sulh ceza mahkemesinin bu itirazı reddetmesi gibi bir durum da söz konusu olabilir. Yine böyle bir durumda da soruşturmanın kesin kararı takipsizlik olarak alınabilir. Peki itiraz dilekçesi nasıl yazılır derseniz; yazıyı okumaya devam edelim...
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar alındıktan sonra davacı kişinin bu karara itiraz etme hakkı vardır. Bu itiraz bir dilekçe hazırlanarak bir üst kurul olan sulh ceza hakimliğine iletilir. Dilekçe yazılırken bazı kurallar/adımlar dikkate alınmalıdır. Dilekçede; kamu davasının yeniden açılmasını gerektiren talep konusu, itiraz nedenleri ve deliler ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Bunun yanında suçtan zarar görenin kişisel bilgileri, ayrıca takipsizlik numarası ya da soruşturma numarası gibi adli bilgiler de eklenmelidir. İnternet üzerinden takipsizlik kararı örneğine ulaşabildiğiniz gibi itiraz dilekçesi örneklerine de ulaşarak yazdığınız ya da yazacağınız dilekçenin doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Böylelikle edineceğiniz ön bilgi ile daha bilinçli hareket edecek ve ona göre davranacaksınız.
Kavuşturmaya yer olmadığına dair kararın verilmesi ardından kişilerin aklına takipsizlik kararı sicile işler mi gibi bir soru gelebilir. Adli sicil kayıtları yalnızca mahkemelerce suçlu bulunan, mahkumiyete tabi tutulan eylemler için işlenir. Savcılık kararınca takipsizlik kararı ile sonuçlanan bir davada, bunun adli sicile işlemesi gibi bir şey söz konusu değildir. Takipsizlik kararı sorgulama veya sicilinize, adli kayıtlarınıza dair takibini gerçekleştirmek istediğiniz tüm adli işlemlere de yine internet üzerinden hızlıca ulaşmanız mümkün ve oldukça kolay. Devletin vatandaşları için kurduğu internet sitesine girerek kendiniz hakkında istediğiniz adli bilgiye ulaşmanız mümkün. Böylece hakkınızda açılmış davalardan tutun, hali hazırda devam eden davalara kadar çevrimiçi bir şekilde birebir takibini gerçekleştirebilirsiniz. Hem hakkınızdaki adli bilgi ve durumlara hakimiyetiniz artar hem de harekete geçmeniz gereken bir durumda bunu zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
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