İZMİR (AA) - İzmir'de bir avukatın, hukuki bir konu nedeniyle iletişim halinde olduğu kişinin, cep telefonuna mesaj atarak kendisini "rahatsız ettiği" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu, savcılıkça yerinde bulunmadı. Savcı, "Müştekinin meslek ve sanatı gereğince muhatap olduğu müvekkili ve özellikle de yaşamına müdahale ettiği karşı tarafın telefonla iletişimine katlanması gerektiği" belirtilerek takipsizlik kararı verdi.
İzmir Barosuna kayıtlı avukat Ali Balcı, hukuki bir konu nedeniyle iletişim halinde olduğu şüpheli M.D. hakkında, mesai saatleri dışında kendisini gece yarısı cep telefonu ve WhatsApp üzerinden rahatsız ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Müşteki Balcı, dilekçesinde, M.D. ile gündüz görüştüğünü ancak gece yarısı üst üste kendisini aramasının ardından uyardığını ancak söz konusu kişinin aramaya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçmeye çalıştığını kaydetti.
M.D. hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulunan Balcı, şikayetçi olduğu kişinin kendisine özür mesajı yolladığını söyledi.
Başvuruyu inceleyen savcı ise M.D. hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" ilişkin karar verdi.
M.D'nin Balcı'ya attığı mesajlarda tehdit ya da hakaret içeren unsurların bulunmadığını tespit eden savcı kararında, "Hukuki ilişki nedeniyle şüphelinin müştekiyi aradığı, bu sebeple aramasının olağan olduğu, müştekinin ilk aramada cevap vermediği, telefonu meşgule attığı anlaşılmıştır. Halbuki avukat olan müştekinin meslek ve sanatı gereğince muhatap olduğu müvekkili ve özellikle de yaşamına müdahale ettiği karşı tarafın telefonla iletişimine katlanması gerektiği anlaşılmakla, olayda kamu davasını açılmasını gerektirir bir suç bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.
Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi.
Bu kararla fonksiyonel olarak itibarsızlaştırılmaya çalışılan avukatlık mesleğine bakış açısının olumsuz yönde etkileneceğini savunan Balcı, "Kararın hukuki olamadığını düşünüyorum. Nitekim yazılı olarak iki kere uyarmama rağmen, ısrarla beni rahatsız edip şikayetçi olduğum şüpheli N.D. benden özür dileyip suçunu kabul etmiştir. Buna rağmen, verilen bu karar avukatları tipik bir köle yerine koymaktadır." şeklinde konuştu.
Erkek sevgilisi olduğu ortaya çıkmıştı! O işçiden kötü haber
Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası
Hayat kadınını genelevden kovdular! Sebebi pes dedirtti
İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi
İYİ Parti'nin Muğla adayı kim? Behçet Saatçi'den ilk açıklama
Yeni Şafak, CHP'nin İstanbul'daki belediye başkan adaylarını açıkladı
Beyaz Saray'da gergin anlar! Trump çok kızdı...
2018 yılının İngilizce kelimesi belli oldu!
Sosyal medyada tütün ürünleri kullanan ve paylaşanlara ceza gelecek
Akciğer tomografisi için korkutan uyarı: Faciaya dönüşecek
Whatsapp'ta en çok konuştuğunuz kişi...
Google'da büyük tuzak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum