HABER

Takipsizlik kararında "Avukat karşı tarafa katlanabilmeli" vurgusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:44 | Son Güncelleme

İzmir'de, cep telefonu ve WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği avukatı "rahatsız ettiği" gerekçesiyle hakkında suç duyurusunda bulunulan şüpheli hakkında "kovuşturmaya yer olmadığı" yönünde karar verildi - Karardan: "Halbuki avukat olan müştekinin meslek ve sanatı gereğince muhatap olduğu müvekkili ve özellikle de yaşamına müdahale ettiği karşı tarafın telefonla iletişimine katlanması gerektiği anlaşılmakla, olayda kamu davasını açılmasını gerektirir bir suç bulunmamaktadır"

İZMİR (AA) - İzmir'de bir avukatın, hukuki bir konu nedeniyle iletişim halinde olduğu kişinin, cep telefonuna mesaj atarak kendisini "rahatsız ettiği" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu, savcılıkça yerinde bulunmadı. Savcı, "Müştekinin meslek ve sanatı gereğince muhatap olduğu müvekkili ve özellikle de yaşamına müdahale ettiği karşı tarafın telefonla iletişimine katlanması gerektiği" belirtilerek takipsizlik kararı verdi.

İzmir Barosuna kayıtlı avukat Ali Balcı, hukuki bir konu nedeniyle iletişim halinde olduğu şüpheli M.D. hakkında, mesai saatleri dışında kendisini gece yarısı cep telefonu ve WhatsApp üzerinden rahatsız ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Müşteki Balcı, dilekçesinde, M.D. ile gündüz görüştüğünü ancak gece yarısı üst üste kendisini aramasının ardından uyardığını ancak söz konusu kişinin aramaya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçmeye çalıştığını kaydetti.

M.D. hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulunan Balcı, şikayetçi olduğu kişinin kendisine özür mesajı yolladığını söyledi.

Başvuruyu inceleyen savcı ise M.D. hakkında "kovuşturmaya yer olmadığına" ilişkin karar verdi.

M.D'nin Balcı'ya attığı mesajlarda tehdit ya da hakaret içeren unsurların bulunmadığını tespit eden savcı kararında, "Hukuki ilişki nedeniyle şüphelinin müştekiyi aradığı, bu sebeple aramasının olağan olduğu, müştekinin ilk aramada cevap vermediği, telefonu meşgule attığı anlaşılmıştır. Halbuki avukat olan müştekinin meslek ve sanatı gereğince muhatap olduğu müvekkili ve özellikle de yaşamına müdahale ettiği karşı tarafın telefonla iletişimine katlanması gerektiği anlaşılmakla, olayda kamu davasını açılmasını gerektirir bir suç bulunmamaktadır." ifadelerine yer verdi.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karara itiraz edeceklerini söyledi.

Bu kararla fonksiyonel olarak itibarsızlaştırılmaya çalışılan avukatlık mesleğine bakış açısının olumsuz yönde etkileneceğini savunan Balcı, "Kararın hukuki olamadığını düşünüyorum. Nitekim yazılı olarak iki kere uyarmama rağmen, ısrarla beni rahatsız edip şikayetçi olduğum şüpheli N.D. benden özür dileyip suçunu kabul etmiştir. Buna rağmen, verilen bu karar avukatları tipik bir köle yerine koymaktadır." şeklinde konuştu.

PARTNERUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itirafUçağa binerken bir daha düşünün! Hosteslerden mide bulandıran itiraf
"Yemen: Savaşın Tehditleri ve Barışın Fırsatları" Konferansı"Yemen: Savaşın Tehditleri ve Barışın Fırsatları" Konferansı
Kömürü bulan 'Uzun Mehmet' anıldıKömürü bulan 'Uzun Mehmet' anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
avukat Müşteki savcı şüpheli

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

10 Kasım'da Maltepe'de 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleri

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.