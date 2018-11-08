İZMİR (AA) - İzmir'de bir avukatın, hukuki bir konu nedeniyle iletişim halinde olduğu kişinin, cep telefonuna mesaj atarak kendisini "rahatsız ettiği" iddiasıyla yaptığı suç duyurusu, savcılıkça yerinde bulunmadı. Savcı, "Müştekinin meslek ve sanatı gereğince muhatap olduğu müvekkili ve özellikle de yaşamına müdahale ettiği karşı tarafın telefonla iletişimine katlanması gerektiği" belirtilerek takipsizlik kararı verdi.

İzmir Barosuna kayıtlı avukat Ali Balcı, hukuki bir konu nedeniyle iletişim halinde olduğu şüpheli M.D. hakkında, mesai saatleri dışında kendisini gece yarısı cep telefonu ve WhatsApp üzerinden rahatsız ettiği gerekçesiyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Müşteki Balcı, dilekçesinde, M.D. ile gündüz görüştüğünü ancak gece yarısı üst üste kendisini aramasının ardından uyardığını ancak söz konusu kişinin aramaya ve WhatsApp üzerinden iletişime geçmeye çalıştığını kaydetti.

M.D. hakkında "Kişilerin huzur ve sükununu bozma" suçlamasıyla işlem başlatılması için savcılığa suç duyurusunda bulunan Balcı, şikayetçi olduğu kişinin kendisine özür mesajı yolladığını söyledi.