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Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 19:21 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ve taklalar atan hafif ticari araç, ön kısmının üzerinde, direğe dayalı halde dik şekilde asılı kaldı.  Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Karacadağ Mahallesi yolunda meydana geldi.

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan ve taklalar atan hafif ticari araç, ön kısmının üzerinde, direğe dayalı halde dik şekilde asılı kaldı.
Kaza, sabah saatlerinde Siverek- Karacadağ Mahallesi yolunda meydana geldi. Aydın Kulaksız yönetimindeki 63 VV 293 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yol kenarındaki telefon direğine dayanan araç, ön kısmının üzerinde asılı kaldı. Sürücünün yara almadığı kaza sonrası bölgeye gelen mahalleli aracın duruşunu görünce şaşkınlık yaşadı. Bazıları ise aracın fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Kazada hasar gören araç daha sonra çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı

FOTOĞRAFLI

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