Takla atan araç köprü korkuluğunda asılı kaldı

Haluk ŞENTÜRK/GİRESUN, (DHA)- GİRESUN'da sürücüsüsün kontrolünden çıkarak takla atan hafif ticari araç, köprü korkuluğuna asılı kalarak durabildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralı olarak kurtuldu.

Kaza, öğle saatleride Erikliman köyü mevkiinde meydana geldi. Giresun'dan Ordu yönüne giden Arslan Salar yönetimindeki 69 AAB 416 plakalı hafif ticari araç, Karadeniz Sahil Yolu'nda, yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla attı. Araç yol üzerine bulunan Erikliman köprüsünün korkuluklarının üzerinde asılı kalarak durabildi. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan yaralıları ters dönen aracın içinden çıkarttı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunan yaralı sürücü Arslan Salar ve Tülay Salar, ambulansla Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, köprüde asılı kalan araç da vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polisler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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