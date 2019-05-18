Takla atan araç mercimek tarlasına girdi

Diyarbakır eski Bismil karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç takla atarak mercimek tarlasına girdi. Meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır eski Bismil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun bozuk olmasıyla sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybeden 06 AAN 610 plakalı araç, taklalar atarak mercimek tarlasına yuvarlandı. Araçta bulunan iki kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Güvenlik güçleri olayla ilgili inceleme başlatırken, aracın bulunduğu yerden kaldırılması için çekici çağrıldı.

