HABER

Takla atan araç polis otosuna çarparak durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 06:37 | Son Güncelleme

D100 Karayolu Ankara istikameti Küçükyalı mevkinde meydana gelen trafik kazası için olay yerine gelen polis aracına başka bir araç takla atarak çarptı.

Takla atan araç polis otosuna çarparak durabildi

D100 Karayolu Ankara istikameti Küçükyalı mevkinde meydana gelen trafik kazası için olay yerine gelen polis aracına başka bir araç takla atarak çarptı. Yaralanan iki polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerindeki polis aracına çarparak durabildi
Kaza, saat 04.30 sıralarında D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 TEC 83 plakalı ticari taksi ile 34 EF 8254 plakalı aracın yapmış olduğu maddi hasarlı kaza için bölgeye gelen 34 A 90172 plakalı polis ekibi çevre güvenliğini aldığı sırada maddi hasarlı kazayı fark edemediği düşünülen 35 ABP 413 plakalı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek süratlı bir şekilde önce yol kenarındaki bariyerlere daha sonrada polis memurları Hüseyin Bilir ve Mehmet Kaya’nın içerisinde olduğu polis otosuna arkadan çarparak durabildi. Yaralanan Polis memurları Bilir ve Kaya, kaza yerine gelen ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yaralı polis memurlarının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bariyerlere çarptıktan sonra takla atıp polis otosuna çarparak durabilen aracın içerisinden beş kişi kendi imkanlarıyla çıkarken olay yerine tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bariyerlere çarpan araç takla attıktan sonra polis otosuna çarptı
Maddi hasarlı kazada hafif yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans içerisinde tedavi edilirken olay yerine yaklaştığında bariyerlere çarparak takla atıp polis otosuna çarparak durabilen 35 ABP 413 plakalı aracın içinden kendi çabalarıyla çıkan beş kişiye ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra tedbir amaçlı çevre hastanelere götürüldü. Olay yerine sevk edilen çok sayıda trafik polisi çevre güvenliğini aldıktan sonra araçların tek şeritten kontrollü bir şekilde ilerlemesine izin verdi. Polis otosu dahil kazaya karışan dört araç çekiciler ile kaldırıldı. Yaklaşık bir saatlik aranın ardından kaza yeri temizlendi ve trafik normale döndü.

Takla atan araç polis otosuna çarparak durabildi

Takla atan araç polis otosuna çarparak durabildi

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Malatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladıMalatya'da husumetlisini tüfekle vurarak yaraladı
6 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi6 kişilik aile yedikleri mantardan zehirlendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.