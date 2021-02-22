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Takla atan aracı mahalle sakinleri bir araya gelerek düzeltti

22.02.2021 10:20 | Son Güncelleme:
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Erzurum’da bir araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Erzurum’da bir araç, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan aracın sesini duyan mahalle sakinleri ise ters dönen aracı bir araya gelerek düzeltti.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Erzurum’un Aziziye ilçesine bağlı Selçuklu Mahallesinde meydana geldi. 25 ABF 409 plakalı aracın şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Henüz kimliği belirlenemeyen şoför kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ise yaralıyı kontrol amaçlı hastaneye kaldırdı.
Öte yandan, takla atarak ters dönen aracın sesini duyan mahalle sakinleri de olay yerine geldi. Bir arada hareket eden vatandaşlar aracı kaldırıp oto kurtarma aracına yükledi.

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