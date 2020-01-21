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  4. Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Takla atan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 16:12 | Son Güncelleme

HATAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, karşı şeritte park halindeki araçlara çarptı.

HATAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak, karşı şeritte park halindeki araçlara çarptı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaş, otomobilin altında kalmaktan son anda kaçarak kurtuldu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaza, merkez Antakya ilçesi Zülüflühan Mahallesi Hatay Caddesi üzerinde meydana geldi. 31 EH 01 plakalı otomobilin henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu orta refüje çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Taklalar atan araç karşı yöndeki park halinde bir araca çarptı. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaş, aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi?ne kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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