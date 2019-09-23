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Takla atan aracın içinde son ses müzik dinleyerek sigara içti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 08:56 | Son Güncelleme

Bursa’da ana yolda iddiaya göre aşırı süratli olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile takla atarak ters döndü.

Bursa’da ana yolda iddiaya göre aşırı süratli olduğu için direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobili ile takla atarak ters döndü. Kaza sonrası yaralanan sürücü araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti. Kazadan sonra yaşanan can pazarı ise an be an kameralara yansıdı.
Kaza, merkez Osmangazi İlçesi Bursa -İstanbul Karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre aşırı süratli olduğu öne sürülen 16 AFE 286 plakalı otomobilin sürücüsü Melih T. (22) direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bariyerlere çarptı daha sonra takla atmaya başladı. Yaklaşık 50 metre takla atarak sürüklenen otomobil ters döndü. Şok geçiren otomobil sürücüsü Melih T. araçta son ses müzik dinleyerek sigara içti. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri arabada oluşan benzin sızıntısını nedeniyle sürücünün elinden sigarayı alıp çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan ve şok geçiren Melih T.’yi Bursa Şehir Hastanesine Kaldırdı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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