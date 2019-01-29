Takla atan aracın sürücüsü öldü

Gaziantep’te aracın takla attığı trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şahinbey ilçesi Kaleboynu Mahallesi’nde meydana geldi. 27 DL 299 plakalı araçla zeytin fidesi almak için yola çıkan 63 yaşındaki Kazım Ö. direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Kazım Ö.’nün cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Cenazenin Bostancı Mahallesi’nde toprağa verileceği öğrenildi.

