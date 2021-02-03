Takla atan araçta 3 kişi yaralandı

Balıkesir’in Havran ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada otomobil içinde bulunan 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’den Edremit istikametine seyreden 35 KC 908 otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile bölünmüş yoldan çıkarak zeytinlik arazide takla attı. Kazada araç içinde bulunan 3 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaye ekiplerinin yardımıyla sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar Havran Devlet Hastanesine sevk edildi.