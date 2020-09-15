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Takla atan araçta aynı aileden 5 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2020 20:01 | Son Güncelleme

Orhangazi-İznik yolunda kontrolden çıkan bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.Kaza saat 17.45 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Orhangazi-İznik yolunda kontrolden çıkan bir aracın takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza saat 17.45 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Osman Arslan (34) idaresindeki 34 AG 8499 plakalı hafif ticari araç İznik İstikametinden Orhangazi istikametine doğru seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Yolda savrulan hafif ticari araç yol kenarındaki zeytinliğe daldı. Takla atan ve zeytin ağaçlarına zarar veren araç ters döndü.
Kazada araç sürücüsü Osman Arslan (27) ile birlikte araç içinde bulunan sürücünün eşi Arzu Arslan ile birlikte çocukları 6 yaşındaki Sinan, 8 yaşındaki Yasin ve 18 yaşındaki Özgül Arslan yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulanslar ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içerisinden çıkarılan yaralı 5 kişi ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılarak burada kontrol altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Osman Arslan’ın durumunun ağır olduğu belirlenirken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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