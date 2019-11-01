HABER

Takla atan araçta can pazarı: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 20:07 | Son Güncelleme

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir aracın takla atma sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde, bir aracın takla atma sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Çiğli ilçesi Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. 35 KUV 24 plakalı aracın sürücüsü, iddialara göre aşırı hızdan dolayı direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Feci kazada adeta can pazarı yaşandı. Kaza sonrası olay yerine ambulanslar ve AKS ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Araçta ağır yaralanan 1 kişi ise olay yerinde ilk müdahalesi yapılarak Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kaza sonrasında ölenlerin yakınları hastaneye geldi. İki kişinin yakınları, acı haberi alınca sinir krizleri geçirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastaneye kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

PARTNER Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü! Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü!
İşadamı motosikletli saldırgandan son anda kurtulduİşadamı motosikletli saldırgandan son anda kurtuldu
CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de toplandı (2)CHP'li büyükşehir belediye başkanları İzmir'de toplandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Ebru Polat'tan şoke eden Kadir İnanır itirafı!

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Cumhurbaşkanım mektup getirdim sana

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika kuracak

Bir otomotiv devi daha Türkiye'de fabrika kuracak

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin yetkisi yok

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Sokak ortasında kanlı saldırı! Kardeşlerden acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

HDP'den 29 Ekim açıklaması

HDP'den 29 Ekim açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yetkisiz çakar lamba denetimi

İstanbul genelinde denetim! Trafikten men edildiler

İran'dan ABD'ye 'nükleer anlaşmaya dön' çağrısı

İran'dan ABD'ye flaş çağrı: Vazgeçin!

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

İş adamına silahlı saldırı! Kurşun yağdırdılar

Interpol'ün aradığı DEAŞ'lı 2 kadın Kilis'te yakalandı

Interpol kırmızı bültenle arıyordu! Sınırda yakalandılar

Polisi alarma geçiren şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Polisi alarma geçiren olay! Çocuk dilendirmekten sabıkası çıktı

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek Suriye'de petrol kaçakçılığı yapıyor

Rusya'dan ABD'ye suçlama: IŞİD'le mücadeleyi bahane ederek...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.