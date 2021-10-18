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  4. Takla atan araçta sıkışıp kaldılar! Korkunç kaza

Takla atan araçta sıkışıp kaldılar! Korkunç kaza

18.10.2021 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobil, kontrolden çıkarak reflüje çarptı. Takla atan otomobilin içinde bulunan iki kişi, kazadan yaralı şekilde kurtulabildi. Yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan araçta sıkışıp kaldılar! Korkunç kaza

Edinilen bilgiye göre kaza Kadirli-Adana karayolu üzeri Gaziköyü civarında meydana geldi. Çetin A. Yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce refüje çarptı ardından da takla atarak durabildi.

ARAÇTA SIKIŞTILAR

Kaza sonrası araç sürücüsü Çetin A. ve araçta yolcu olarak bulunan ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralanarak araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer araç sürücülerinin yardımıyla araçtan çıkartılan yaralılar olay yerine çağrılan ambulans ile Kozan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Osmaniye
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