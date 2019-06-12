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Takla atan araçtaki sürücüyü itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 08:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da, Hilal Mahallesi Şile otoyolu istikametinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Takla atan araçtaki sürücüyü itfaiye kurtardı

İstanbul’da, Hilal Mahallesi Şile otoyolu istikametinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil yol kenarında bulunan bir elektrik direğine çarptıktan sonra takla atarak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı
Kaza, dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CAE 598 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek Sancaktepe Hilal Mahallesi’nde Şile istikametinde yoldan çıktı. Elektrik direğine çarpan araç takla attıktan sonra yol kenarında bulunan bir lokantaya ait kulübe önünde durabildi. Araç içinde bulunan 2 kişiden 1’i çevredeki vatandaşlarca araçtan çıkartılırken sürücü koltuğunda sıkışan kişiyi itfaiye ekipleri kısa süren bir çalışmadan sonra kurtardı. Kaza yerine gelen ambulans ekiplerince Sancaktepe Şehit Profesör İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1’inin durumu ciddiyetini koruyor.

Polis kaza yerinden vatandaşları uzaklaştırdı
Kaza sırasında devrilen elektrik direğindeki kablolara vatandaşların yaklaşmasına engel olmaya çalışan polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza yerine gelen elektrik ekipleri direkten sarkan kablolara müdahale ederek güvenliği sağladı. Kaza anına tanık olan bir kişi, "İki araç vardı, makas attı diğer araç, bu da direksiyon hakimiyetini kaybetti geldi buraya girdi. Aşırı hızlıydı yarış yapıyorlardı. Diğer araç kaçtı durmadı, iki kişi vardı araçta ikisi de yaralıydı. Allah’tan o kulübede çalışan komşu arkadaşlara bir şey olmadı, Allah yaralılara da şifa versin" dedi.
Takla atan aracın etrafında görüntülenen alkol şişeleri dikkat çekerken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan araçtaki sürücüyü itfaiye kurtardı

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