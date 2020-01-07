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  4. Takla atan araçtaki yaralılardan 2’si daha öldü

Takla atan araçtaki yaralılardan 2’si daha öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 16:47 | Son Güncelleme

Konya’da 17 gün önce hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, biri bebek 3 kişinin de yaralandığı kazada yaralılardan 2’si daha tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.Kaza, 20 Aralık’ta Konya - Karaman kara yolunun 21.

Takla atan araçtaki yaralılardan 2’si daha öldü

Konya’da 17 gün önce hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişinin öldüğü, biri bebek 3 kişinin de yaralandığı kazada yaralılardan 2’si daha tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.
Kaza, 20 Aralık’ta Konya - Karaman kara yolunun 21. kilometresinde meydana geldi. Sinan Gökdemir idaresindeki 42 AAU 462 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada Ayşe Öztekin olay yerinde hayatını kaybederken, Tuncay Öztekin, 3 aylık E.Ö. ile sürücü Sinan Gökdemir yaralandı. Durumları ağır olan yaralılardan sürücü Sinan Gökdemir 3 Ocak’ta, Tuncay Öztekin de dün tedavi gördüğü hastanelerde hayatını kaybetti. Gökdemir ve Öztekin’in cenazeleri, memleketleri Konya’nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi’nde defnedildi.
3 aylık E.Ö.’nün tedavisinin sürdüğü, durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Takla atan araçtaki yaralılardan 2’si daha öldü

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