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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 14:56 | Son Güncelleme

Muğla’da önündeki araca çarparak takla atan araç sürücüsü kadın ve yanındaki yolcu kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Kaza Muğla -Aydın Karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi. Duygu Ülger yönetimindeki araç aynı yönde seyreden Coşkun Göksu idaresindeki kamyona arkadan çarparak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kadın sürücü çarpmanın etkisi ile takla atarak karayolunun ortasında refüjde ters dönerek durabildi.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi sonrası olay yerinde 112 ambulans, polis trafik ve Menteşe İlçe Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü Duygu Ülger ve ve yanında yolcu olarak bulunan kadın takla atan ve ters dönen araçtan burnu bile kanamadan kendi imkanları ile çıktılar.

Kaza sonrası karayolunda trafik akışı uzun süre tek şeritten verildi ve yolda uzun kuyruklar oluştu.

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(İHA)

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