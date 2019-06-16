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TAKLA ATAN ARAÇTAN BURNU BİLE KANAMADAN  KURTULDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 04:16 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN(DHA/İSTANBUL) Kağıthane'de sürücüsünün aşırı hızlı olduğu iddia edilen panelvan araç takla atarak yan yattı.

Haber- Kamera: Mustafa BAKIRHAN(DHA/İSTANBUL)

Kağıthane'de sürücüsünün aşırı hızlı olduğu iddia edilen panelvan araç takla atarak yan yattı. Araçta hasar meydana gelirken sürücüsü burnu bile kanamadan araçtan çıktı.

Kağıthane'de aşırı hızlı olduğu iddia edilen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atarak yan yatan panelvanın sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı. Kaza: 02:00 sıralarında Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan ve aşırı hızlı olduğu iddia edilen Edip A. yönetimindeki 34 ZN 5717 plakalı panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda cadde üzerinde takla atarak yan yattı.

Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken panelvan aracın sürücüsü Edip A. takla atarak yan yatan aracın içinden kendi imkanlarıyla burnu bile kanamadan çıktı. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sevk edilen polis ekipleri sürücü Edip A.'yı ifadesini almak üzere karakola götürürken kaza nedeniyle kullanılmaz hale gelen ve büyük maddi hasarın oluştuğu panelvan çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kazayı görerek yardıma koşan bir vatandaş, "Karşıki yoldan bu araç biraz süratli geliyordu. Sonra ne olduysa bir gürültü patırdı koptu. Koşarak geldik. Bu hale geldi araç. Allah'tan ölen yaralanan yok" diye konuştu.

Görüntü döküm:

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-Kazadan detaylar

-Takla atarak yan yatan araçtan detaylar

-Bir vatandaşla rop.

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar

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