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Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:20 | Son Güncelleme

Batman’ın Gercüş ilçesinde dinamo yüklü pikap tekerleği patlayarak takla attı.

Batman’ın Gercüş ilçesinde dinamo yüklü pikap tekerleği patlayarak takla attı. Kazada araçta bulunan şoför, burnu bile kanamadan kurtuldu.
Kaza Gercüş’e bağlı Başar köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Reşat Yılmaz yönetimindeki 56 KC 284 plakalı pikap, Midyat ilçesinden Batman’a seyir halinde giderken Gercüş’e bağlı Başar köy mevkiine geldiğinde tekerleği patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak durabildi. Pikabın arkasında bulunan dinamo yola savruldu.
Kazada araç sürücüsü, burnu bile kanamadan kurtuldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu
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