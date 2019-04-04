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Takla atan araçtan burunları kanamadan çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 2 kişi emniyet kemeri sayesinde kazayı burunları bile kanamadan atlattı.Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Araban istikametine giden Mehmet D.

Takla atan araçtan burunları kanamadan çıktılar

Gaziantep’in Yavuzeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen otomobilde bulunan 2 kişi emniyet kemeri sayesinde kazayı burunları bile kanamadan atlattı.
Edinilen bilgilere göre, Gaziantep’ten Araban istikametine giden Mehmet D. idaresindeki 27 KA 485 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak önce refüje çarptı, ardından ise takla atarak şarampole devrildi. Feci kazada emniyet kemerinin takılı olduğu öğrenilen sürücü ve 60 yaşındaki eşi Gülşen D., emniyet kemerinin takılı olması sayesinde kazadan burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazanın ardından sürücü aracın etrafa saçılan malzemelerini toplarken, eşi ise soğuk havada üşümemesi için polis merkezine götürüldü.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Takla atan araçtan burunları kanamadan çıktılar

Takla atan araçtan burunları kanamadan çıktılar

Takla atan araçtan burunları kanamadan çıktılar

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