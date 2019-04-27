Takla atan araçtan hafif sıyrıklarla kurtuldular

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA)-Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobilde bulunan iki kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Büyük Bakkalköy Mahallesi Orman Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enes Alier yönetimindeki 34 GY 9701 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak, takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan sürücü Enes Alier ve Fatih Alier kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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