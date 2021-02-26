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Takla atan araçtan itfaiye çıkardı

26.02.2021 12:32 | Son Güncelleme:
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Takla atan araçtan itfaiye çıkardı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 22.45 sıralarında TİGEM yakınlarında meydana geldi.

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, gece saat 22.45 sıralarında TİGEM yakınlarında meydana geldi. Bursa istikametine seyir hâlinde bulunan 16 SR 592 plakalı araç sürücüsü Göksel T., TİGEM önünde direksiyon hakimiyetiNİ kaybetti. Takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla ters dönen araçtan çıkarıldı.
112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Göksel T.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla alâkalı tahkikat başlatıldı.

Takla atan araçtan itfaiye çıkardı

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