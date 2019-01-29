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Takla atan araçtan itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 10:42 | Son Güncelleme

Antalya'da kontrolden çıkan otomobil bir başka araca çarptıktan sonra takla attı.

Semih ERSÖZLER, ANTALYA,(DHA) Antalya'da kontrolden çıkan otomobil bir başka araca çarptıktan sonra takla attı. Sürücü Hayrettin Paşaoğlu, takla atan araçtan itfaiye tarafından kurtarıldı. Kaza, Konyaaltı ilçesi Antalya- Kemer yolu üzerinde saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Hayrettin Paşaoğlu'nun kullandığı 07 ETH 78 plakalı otomobil seyir halindeyken kontrolden çıktı. Otomobil, aynı güzergahta seyir halinde olan Onur Soylu yönetimindeki 07 FGS 66 plakalı hafif ticari araca sol ön kısmından çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Paşaoğlu'nun kullandığı otomobil takla atarak yol kenarında durabildi. Kazayı gören diğer araç sürücüleri, takla atan aracın yanına gitti. Paşaoğlu'nun kaza yapan otomobilde sıkıştığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralanan Hayrettin Paşaoğlu'nu otomobilden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralı sürücü, tedavisi için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kazaya karışan diğer aracın sürücüsü Soylu ve araçta bulunan arkadaşı kazanın etkisiyle gözyaşları döktü. Takla atan aracın altında bulunan alkol şişesi ve lahmacunların ise araçtan düştüğü iddia edildi.

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