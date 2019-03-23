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Takla atan araçtan "mucize" kurtuluş

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 15:38 | Son Güncelleme

Manisa'da kameranın kaydettiği kazada takla atan otomobilden fırlayan yolcu, hafif şekilde yaralandı

MANİSA (AA) - Manisa’nın Soma ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Soma Gazi Osman Paşa Caddesi üzerinde Doğukan H'nin (20) kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ve ağaca çarparak takla attı.

Güvenlik kameralarının kaydettiği kazada arka koltukta oturan yolcu, açılan kapıdan dışarı fırladı. Yola düşen yolcu, kazayı sıyrıklarla atlattı.

Hafif şekilde yaralılar 3 kişi, Soma Devlet Hastanesinde ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Görüntülerde, kaldırımda bulunan iki kişinin takla atan araçtan kaçarak uzaklaşması da yer alıyor.

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4 yaralı Manisa Soma Takla atan araçtan mucize kurtuluş

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