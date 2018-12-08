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Takla atan araçtan yara almadan çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 08.12.2018 11:37 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Takla atan araçtan yara almadan çıktılar

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde bariyerlere çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında, Mimar Sinan Bulvarı Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Manisa'dan İzmir yönüne giden Avukat Ceyhun Çakır (24), yönetimindeki 45 C 4051 plakalı otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Yaklaşık 150 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Çakır ve yanındaki Deniz L. (40), çevre sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Çakır ve Deniz L.'nin yara almadığı anlaşıldı.
Kaza nedeniyle Mimar Sinan Bulvarı'ndan İzmir yönüne akan trafik, alternatif yollardan verildi.

FOTOĞRAFLI

Takla atan araçtan yara almadan çıktılarTakla atan araçtan yara almadan çıktılarTakla atan araçtan yara almadan çıktılar

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