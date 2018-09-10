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Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 18:10 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ Zonguldak'ta, 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Şeyma Bekar (22), Kilimli ilçesinde son yolculuğa uğurlandı.

Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
Zonguldak'ta, 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden Şeyma Bekar (22), Kilimli ilçesinde son yolculuğa uğurlandı. Bekar'ın cenazesi, Gelik beldesindeki camide ikindi vakti kılınan namazın ardından götürüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi. Şeyma Bekar'ın ailesi ve yakınları, cenazede uzun süre gözyaşı döktü.

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Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)Takla atan cip, dere yatağına uçtu; üniversiteli Şeyma öldü, 4 yaralı (2)

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