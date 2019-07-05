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Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, takla atan cipin sürücü Sedat Özkaya (25) yaşamını yitirdi.

Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, takla atan cipin sürücü Sedat Özkaya (25) yaşamını yitirdi.
Kaza, Nazilli- Aydın Karayolu İsabeyli Mahallesi girişinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Nazilli'den Aydın yönüne giden Sedat Özkaya, yönetimindeki 09 ABS 590 plakalı cipin direksiyon kontrolünü yitirdi. Savrulan cip takla atarak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Özkaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Hurdaya dönen araç otoparka çekilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Takla atan cipin sürücüsü yaşamını yitirdi

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