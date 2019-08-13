Takla atan cipte aynı aileden 4 kişi yaralandı

Bolu'da, TEM yolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan cip, bariyerlere çarpıp takla attı, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yapıldığı sırada Dursun Ali Bedir'in (81) başının üstünde karton tutularak güneşten etkilenmesi önlendi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM yolunun Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Gülzade Bedir (69) yönetimindeki 16 AEG 599 plakalı cip, kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı. Cip, daha sonra takla atarak, refüjde kaldı. Kazada sürücü Gülzade Bedir ile araçta bulunan Ergül Bedir (50), Özcan Bedir (56) ve Dursun Ali Bedir yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil, polis ve Karayolları ekipleri geldi. 112 Acil ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu sırada polis ve Karayolları personeli yaralılardan Dursun Ali Bedir'in güneşten etkilenmemesi için başının üstünde karton tuttu. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Bolu'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

