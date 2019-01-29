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Takla atan hafif ticari araç ters döndü; sürücü yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 01:56 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, lastiği patlayan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, ters döndü.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, lastiği patlayan hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Nar (19), yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, Burhaniye ilçesi Ören yolundaki Ahmet Akın Kültür Merkezi'nin yanında meydana geldi. Hüseyin Nar yönetimindeki 10 AAG 524 plakalı hafif ticari aracın sol ön lastiği patladı. Nar'ın direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, takla atıp, ters döndü. Kazada sürücü Nar yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından Nar'ı ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Araç ise çekiciyle yoldan kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de olay yerinde temizlik çalışması yaptı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatırken, Hüseyin Nar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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