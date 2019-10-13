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Takla atan hafif ticari araçta ölen sürücünün eşi de kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 17:04 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada ölen sürücü Nevzat Berber'in (72), yaralı eşi Fatma Berber (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Takla atan hafif ticari araçta ölen sürücünün eşi de kurtarılamadı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, kontrolden çıkıp takla atan hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada ölen sürücü Nevzat Berber'in (72), yaralı eşi Fatma Berber (67), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Kaklık Mahallesi girişinde meydana geldi. Nevzat Berber yönetimindeki 20 NS 279 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sürücü Berber'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün ağır yaralı eşi Fatma Berber ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Fatma Berber, doktorların tüm müdahalesine rağmen, sabaha karşı yaşamını yitirdi.

FOTOĞRAFLI

Takla atan hafif ticari araçta ölen sürücünün eşi de kurtarılamadıTakla atan hafif ticari araçta ölen sürücünün eşi de kurtarılamadıTakla atan hafif ticari araçta ölen sürücünün eşi de kurtarılamadı

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