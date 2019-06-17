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Takla atan kamyonet devrildi; baba öldü, oğlu yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 12:43 | Son Güncelleme

İZMİR'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrilen kamyonetin sürücüsü Mevlüt Pınar (51) yaşamını yitirirken, oğlu Cevdet Pınar (19) ise yaralandı.

Takla atan kamyonet devrildi; baba öldü, oğlu yaralı

Yiğit SOYLU/TİRE (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Tire ilçesinde, kontrolden çıkıp, takla atarak, devrilen kamyonetin sürücüsü Mevlüt Pınar (51) yaşamını yitirirken, oğlu Cevdet Pınar (19) ise yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında, Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Pazarcı esnafı Mevlüt Pınar, oğlu Cevdet Pınar ile birlikte İzmir'deki toptancı halinden sebze ve meyve satın alıp, Tire'ye doğru yola çıktı. Organize Sanayi Bölgesi yakınlarına gelen Mevlüt Pınar, yönetimindeki 35 M 2278 plakalı kamyonetin direksiyon kontrolünü yitirdi. Bunun üzerine takla atan kamyonet, yol kenarına devrildi. Sürücü Mevlüt Pınar, kaza yerinde yaşamını yitirirken, oğlu Cevdet Pınar ise yaralandı. Cevdet Pınar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mevlüt Pınar'ın cansız bedeni ise yapılan inceleme sonrası morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Takla atan kamyonet devrildi; baba öldü, oğlu yaralıTakla atan kamyonet devrildi; baba öldü, oğlu yaralı

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