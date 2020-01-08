HABER
  4. Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

Takla atan kamyonetin sürücüsü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 21:19 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.Kaza, Poyrazdamları Mahallesi’nde meydana geldi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Poyrazdamları Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Poyrazdamları istikametinden, Yağbasan Mahallesi istikametine gitmekte olan Ramazan Uysal (50) yönetimindeki 45 ABD 375 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada kamyonet sürücüsü Uysal olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Ramazan Uysal’ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş! Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş!
Yazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurduYazıcıoğlu davasına isimsiz mektup damga vurdu
Metrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyorMetrobüs seferlerinde aksamalar yaşanıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

Dünya bu haberi konuşuyor! Yeni gelişme

NATO'dan İran açıklaması

NATO'dan İran açıklaması

Irak: İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık

Irak: İran'ın ABD üslerine saldırı haberini önceden aldık

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi açıklaması: İzin vermeyeceğiz

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

TürkAkım doğal gaz boru hattı açıldı

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

Öpüştüler mi? Olay olan iddia...

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

İşte Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıkma anı!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi! Peş peşe açıklamalar

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Ankara'da deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bombalı araç saldırısı: 4 askerimiz şehit oldu

Kahreden haber: 4 askerimiz şehit oldu

Bir ilçeyi ayağa kaldıran olay! Bilgisayarından istismar ettiği çocuklara ait görüntüler çıkan şahıs tutuklandı

İlçeyi ayağa kaldıran iğrenç olay!

THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı

THY ve Pegasus'tan İran ve Irak kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Erdoğan, liderleri yemekte ağırladı

Filiz Tekin’den organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Organ nakli olan üçüncü hasta da hayatını kaybetti

Emre Tyler Mays cinayetinde flaş gelişme: Bir polis açığa alındı

Hastanedeki cinayete ilişkin bir polis açığa alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.