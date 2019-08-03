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Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 00:08 | Son Güncelleme

MALATYA'da, kontrolden çıkarak takla atan böcek ilaçlama kamyonetinin sürücüsü Kemal Günay (41) yaralandı eşi Dilşat Günay (33) ise yaşamını yitirdi.

Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, kontrolden çıkarak takla atan böcek ilaçlama kamyonetinin sürücüsü Kemal Günay (41) yaralandı eşi Dilşat Günay (33) ise yaşamını yitirdi.
Kaza, gece saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Örnekköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Kemal Günay yönetimindeki 34 HR 7913 plakalı böcek ilaçlama kamyoneti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabilen kamyonetten yola savrulan Dilşat Günay olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Kemal Günay ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dilşat Günay'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı, eşi öldüTakla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı, eşi öldüTakla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

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