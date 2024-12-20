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  4. Takla atan kamyonette sıkıştılar! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Takla atan kamyonette sıkıştılar! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

20.12.2024 00:36
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Adana'nın Pozantı ilçesinde takla atan kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Takla atan kamyonette sıkıştılar! 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı

Pozantı-Çamardı kara yolunda Mehmet E. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü ile kamyonetteki Bülent B. ve Ertuğrul Korkmaz (53) araç içerisinde sıkıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ YARALANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtakiler itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartıldı.

Yaptıkları kontrollerde Korkmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırdı. Korkmaz'ın cenazesi, kaza yerindeki çalışmanın ardından morga götürüldü.

(AA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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