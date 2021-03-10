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Takla atan kamyonetten yaralı kurtuldular

10.03.2021 11:49 | Son Güncelleme:
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Bursa Ankara yolu Mezitler bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı.

Bursa Ankara yolu Mezitler bölgesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Bursa Ankara yolu Eskikaracakaya girişinde meydana geldi. Eskişehir istikametinden Bursa’ya doğru seyir halinde olan Kamuran A idaresindeki 07 GGA 54 plakalı hafif ticari araç sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolde çıkan araç bariyerlere çarparak takla atıp ters vaziyette durabildi. Kaza görenler yaralıların yardımına koştu. Sürücü ve yanında bulunan eşi vatandaşlar tarafından araç içerisinde çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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