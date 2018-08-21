Takla atan motosikletin sürücüsü öldü

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, takla atan motosikletin sürücüsü Göksel Kınacı, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saatlerinde Seyhan İlçesi Şehit Asteğmen Kemal Yüzgeç Bulvarı Mıdık Mahallesi Ada Sokağı'nda meydana geldi. Göksel Kınacı yönetimindeki 01 PZ 441 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada, metrelerce sürüklenen Kınacı, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Göksel Kınacı'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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