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Takla atan otomobil bir aracın üstüne düştü: Biri ağır, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 05:49 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de orta refüje çarpıp takla atan araç kırmızı ışıkta bekleyen aracın üzerine devrildi.

Ali Kerem BENGİ - Murat KORKMAZ/ İstanbul,(DHA) SANCAKTEPE'de orta refüje çarpıp takla atan araç kırmızı ışıkta bekleyen aracın üzerine devrildi. Kazada biri ağır iki kişi yaralandı. Kaza, saat 23.45 sıralarında Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Osmangazi Caddesi'nde ilerleyen Mert Ürün 34 HY 205 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybedince önce orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atarak kırmızı ışıkta bekleyen Hakan Alpaslan'ın yönetimdeki 06 YAZ 37 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilin içerisinde sıkışan iki kişiyi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobilin içerisinde sıkışan yaralılardan birinin durumu ağır olduğu belirtildi. Polis ekipleri kaza yerinde herhangi bir olumsuzluğa karşı güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ve trafik polisleri kazayı incelemelerin ardından otomobiller çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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